Красноярск, 3 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края удовлетворил многомиллионные претензии красноярского министерства лесного хозяйства к лесопильному заводу, взыскав с него более 40,8 млн рублей долгов в бюджеты страны и региона. Вердикт по иску к ООО «Чуноярский лесопильный завод» пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

2 августа 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Альтергот — «иск удовлетворить полностью». Само решение пока недоступно для ознакомления.

Напомним, иск был подан в начале апреля 2021 года на общую сумму более 40,84 млн рублей. В споре речь шла «о взыскании 1 688 027 рублей 79 копеек долга в федеральный бюджет, 29 456 068 рублей 83 копеек долга в краевой бюджет, 9 700 907 рублей 95 копеек пени в краевой бюджет по договору аренды лесного участка от 28.03.2018 года №775-з».

Компания-ответчик занимается лесозаготовками и «прописана» в Хабаровском крае. Владелец — Чжихан Цзян. Юрлицо с конца мая 2021 года находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу». Компанию планируется присоединить к ООО «Возрождение».