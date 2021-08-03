Москва, 3 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Доля ипотеки в российском ВВП продолжит расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Так она прокомментировала новость о том, что в июне банки РФ больше чем на 25% увеличили выдачу ипотечных кредитов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недвижимость

«Рост объемов выданных ипотечных кредитов — это положительное экономическое явление. Строительство жилья, его темпы и качество — важные факторы развития страны. Доля ипотеки в ВВП России растет: в 2000 году она составляла 1%, а сейчас — 9%, и этот рост будет продолжаться. Следует помнить, что в ВВП нашей страны ипотека составляет 9%, в отличие от европейских стран, где она достигает уровня 60%, — сказала Иванкина. — Что касается стоимости ипотеки, то большинство экспертов считает весьма вероятным некоторое повышение ставок по ипотеке вслед за повышением ключевой ставки ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти РФ обещают, что сроки регистрации недвижимости вскоре составят всего один день.