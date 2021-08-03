Владивосток, 3 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Приморье началась вакцинация от COVID-19 иностранных граждан. Прививка доступна лишь тем, кто застрахован в системе ОМС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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«Иностранным гражданам, так же, как и гражданам России, доступны все имеющиеся в Приморье вакцины. Регистрация сведений о проведенных прививках и движении вакцин будет проводиться в том же порядке, что и при проведении вакцинации российских граждан», — пояснили в минздраве Приморья.

Иностранные граждане, не имеющие полиса ОМС, смогут в ближайшее время прививаться от коронавируса платно — в соответствии с договором о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования. Вопрос платной организации вакцинации против коронавирусной инфекции для этой категории иностранных граждан в Приморье в настоящее время прорабатывается.

На 3 августа в Приморье от COVID-19 первым компонентом привились 331 022 человека, завершили курс — 260 419 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Сахалине привили от коронавируса уже 378 иностранцев.