Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Источники портала The Wrap предположили, что в появлении судебного иска Скарлетт Йоханссон против Disney виноват генеральный директор компании Роберт Чапек. Статья была опубликована 2 августа на сайте издания.

(сс) Disney/Image Group LA Боб Чапек с Микки и Минни Маус

Инсайдеры заявили журналистам, что ситуация возникла из-за отсутствия у Чапека опыта работы со звёздами, которым обладал предыдущий глава Disney Роберт Айгер. Они обратили внимание, что ранее Чапек работал в подразделении компании, которое отвечало за выпуск продукции и работу тематических парков, и на этой должности он никогда напрямую не взаимодействия с актёрами.

Источники The Wrap также утверждают, что Айгера «огорчила» возникшая ситуация, и что «в Голливуде не секрет», что с момента начала эпидемии коронавируса у него с Чапеком возникли разногласия по некоторым вопросам. Автор статьи напомнил, что, по словам журналистов The Wall Street Journal, Скарлетт Йоханссон ещё в 2019 году «обеспокоило» то, что Disney может провести премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе Disney Plus.

Напомним, Роберг Айгер сейчас занимает пост председателя совета директоров The Walt Disney Company. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию, заявив в иске, что из-за «смешанной» премьеры «Чёрной вдовы» она недополучила $50 млн.