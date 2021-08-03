Москва, 3 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Для борьбы с лесными пожарами (как и в случае с заболеванием), важна профилактика. Статистика неумолима: 90% всех очагов возникают по вине человека. И устранив этот фактор, можно высвободить значительные ресурсы для тушения возгораний в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. В советское время это очень хорошо понимали, но и сейчас в России пытаются восстановить утерянное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин:

tpsdave Лесной пожар

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"Сухие грозы и молнии, из-за которых возникают лесные пожары, были, есть и будут. Есть статистика и есть намерение восстановить службы, которые наблюдали за ними при помощи специальных радаров на очень большой территории. И когда возникают такие сухие грозы, это сразу будет сигналом о том, что возможно попадание молнии на какие-то природные объекты. В советское время такой мониторинг вели регулярно, сейчас — восстанавливают.

К тому же есть простой расклад: 90% всех пожаров возникает по вине человека. Значит, если мы устраним человеческий фактор, нам будет гораздо проще — освобождаются значительные ресурсы (и в плане предупреждения пожаров, а также — обнаружения и тушения) для природных пожаров по своей сути. Ведь мы все лесные, степные пожары называем природными, хотя это на самом деле неправильно. Природных там — 10%, остальное — человеческий фактор. Устранив его, мы освобождаем ресурсы.

К примеру, у нас задействованы в стране 10 самолётов (условно говорю) — мы восемь штук освободили. Плюс мы можем обнаружить территории, где активны грозы, соответственно — больше внимания уделить этим регионам, делать облеты. Я сейчас не хочу вдаваться в технические подробности, но есть регионы, где возможно слежение за термоточками из космоса. Там, где есть спутники на геостационарной орбите, можно делать космические снимки в режиме реального времени. Это часть Дальнего Востока, где можно тепловые точки обнаруживать сразу и сразу — до расширения очага — предпринимать какие-то меры. Они могут быть разными: или тушение или — есть такое понятие — управление лесным пожаром. Это значит — ограничить его распространение.

Такая работа похожа на военные действия: выбирается какой-то природный рубеж и на нём уже останавливает распространение огня. Всё это в советское время было. За исключением, может быть, каких-то технологий. Понятно, что были какие-то критические годы — экстремальные, как 1978 год в Центральном регионе. Здесь уже понятно — все выходило из-под контроля. А в остальное время — боролись, не было такого гигантского ущерба.

Ну и хотелось бы напомнить товарищам, которые критикуют действия России в блогах: легко рассуждать, сидя у компьютера, но тяжело направлять людей — тех же десантников — на тушение огня, рискуя людьми и техникой. Хотя на самом деле причина — человек».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Сирин раскрыл феномен: в России есть регионы, где даже в условиях засухи и суровых природных условий практически не бывает пожаров.

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