Уфа, 3 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. 18-летнего мужчину осудили за покушение на убийство трёх человек путем поджога в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Pixabay.com Пожар

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела поссорился со своей девушкой, которая сообщила ему, что разрывает с ним отношения. Обвиняемый решил отомстить ей. В августе 2020 года в ночное время в Давлекановскиом районе он зашел во двор, поджог пристрой дома и скрылся. При этом он предварительно убедился, что мама девушки с 12-летним сыном и 7-летним внуком уже спят.

«Семья спаслась благодаря бдительности женщины, которая проснулась и потушила возгорание», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что фигурант уголовного дела свою вину признал. В итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.