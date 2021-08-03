Ярославль, 3 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославле мошенники обманули жителей на 5 миллионов рублей за 3 дня. Об том сообщает пресс-служба управления МВД по Ярославской области.

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В ОМВД России по Заволжскому району Ярославля обратился 60-летний мужчина, которому в течение нескольких дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Схема остаётся прежней — мошенники просили оформить кредит, чтобы отменить несанкционированную заявку на получение денег и перевести средства на безопасный счёт. Сумма ущерба составила 2 миллиона 145 тысяч рублей.

Подобные заявления поступали в полицию от жителей других районов города. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.