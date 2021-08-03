Якутск, 3 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Якутии было ликвидировано восемь лесных пожаров на общей площади более 11 тыс. га. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

skeeze Лесные пожары

«За сутки ликвидировано восемь (лесных пожаров) на общей площади свыше 11 тыс. га», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что, по данным ФБУ Авиалесохрана, в настоящее время в регионе зарегистрирован 171 природный пожар и добавляется, что в ряде районов республики сохраняется сложная лесопожарная обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади более 21 тыс. га.