Чита, 3 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Забайкальский край вошёл в число регионов, которым правительство России дополнительно выделило более 2,6 млрд рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

(сс) LxAndrew Площадь Ленина. Чита

Распоряжение о выделении средств на снижение вредных выбросов в атмосферу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Из них более 914 млн рублей получит Чита.

«В столице Забайкалья обновят парк общественного транспорта с помощью покупки троллейбусов, построят троллейбусное депо, а также закроют старые котельные, работающие на угле», — отметили в правительстве.

Как отмечается, средства поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021−2022 годов.