Тюмень, 3 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Тюмени осуждена преступная группа, совершившей ряд преступлений с января по сентябрь 2018 года, в том числе и нападение на инкассаторов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Макл Манн. 1995. США Вооружённое нападение

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что преступная группа была создана в 2018 году. Из частного дома в годе Полевском Свердловской области бандиты украли из сейфа местного охотника карабин, малокалиберную винтовку ТОЗ-8, охотничье ружье ИЖ-27 и пятизарядное ружье «Ремингтон», и другие боеприпасы.

Имея внушительный арсенал, группа совершила ряд преступлений, самым громким из которых стало нападение на инкассаторов в Тюмени 26 ноября 2018 года. Инкассаторам, один из которых был ранен, удалось отбиться от бандитов. На счету преступной группы также числятся ограбление одной из компаний и мошенничество с лизинговым автотранспортом.

В зависимости от доли участия каждого из преступников, суд приговорил их к срокам заключения от 14 до 8 лет в колонии строгого режима, а также к крупным штрафам от 300 до 100 тысяч рублей.