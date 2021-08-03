Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 54 случая заражения коронавирусом (днём ранее — также 54). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 16 942 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в региональном оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Успешно справились с болезнью на Камчатке 14 523 жителя, в том числе за последние сутки были выписаны 15 пациентов.

В стационары для лечения COVID-19 врачи направили ещё 31 человека. Всего в инфекционных госпиталях лечатся 615 носителей коронавируса. У 458 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Свободными в ковидных отделениях остаются 303 койки.

На Камчатке за всё время пандемии провели более 413 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 267.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае последний смертельный случай двух пациентов с коронавирусом был зафиксирован 28 июля. Всего на Камчатке жертвами COVID-19 стали 242 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не хватает доз «Спутник V» для первой прививки от COVID-19. Министерство здравоохранения республики выпустило приказ, по которому теперь первичную вакцинацию будут проводить с помощью «Спутник Лайт».