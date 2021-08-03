Москва, 3 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На мероприятия по обеспечению стабильного водоснабжения Крыма из резервного фонда Правительством РФ будет направлено 2,3 млрд рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Правительства России 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Из этой суммы 940 млн рублей будет направлено на реконструкцию тоннельного водовода на южном берегу полуострова. Ещё 1,36 млрд рублей выделят на капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе республики.

«Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надёжную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 30 июля.

Минэкономразвития дано поручение в течение 30 дней заключить с республиканскими властями соглашение о предоставлении субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Крым посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий регионы Южного федерального округа. В ходе поездки он заявил, что вопрос бесперебойного водоснабжения Крыма на ближайшие два года снят.