Власти Германии сорвали сроки плана по электрокарам — Tagesschau
Берлин, 3 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Германии только сейчас выполнило план по выводу одного миллиона электрокаров на дороги страны, который должен был быть выполнен к концу 2020 года. Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau.
Отмечается, что план по выводу одного миллиона электрокаров на дороги Германии был выполнен благодаря государственному стимулированию. Большая часть из этого миллиона — это полностью электрифицированные транспортные средства, а остальные представляют собой различные гибридные версии и автомобили на топливных элементах.
По данным Федерального управления автомобильного транспорта, в июле текущего года в Германии было зарегистрировано 57 000 электромобилей. Спрос на электрокары значительно возрос с середины прошлого года, когда правительство ввело дополнительные меры по стимулированию. Так, при покупке электромобилей можно получить субсидию в размере до 9000 евро (778 536 рублей).
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что серийный выпуск российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года.
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