Берлин, 3 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Германии только сейчас выполнило план по выводу одного миллиона электрокаров на дороги страны, который должен был быть выполнен к концу 2020 года. Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Отмечается, что план по выводу одного миллиона электрокаров на дороги Германии был выполнен благодаря государственному стимулированию. Большая часть из этого миллиона — это полностью электрифицированные транспортные средства, а остальные представляют собой различные гибридные версии и автомобили на топливных элементах.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта, в июле текущего года в Германии было зарегистрировано 57 000 электромобилей. Спрос на электрокары значительно возрос с середины прошлого года, когда правительство ввело дополнительные меры по стимулированию. Так, при покупке электромобилей можно получить субсидию в размере до 9000 евро (778 536 рублей).

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что серийный выпуск российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года.

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