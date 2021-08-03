Калуга, 3 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 168 300 га хвойных лесов располагаются в карантинных фитосанитарных зонах, где выявлено наличие карантинных вредителей — жуков-усачей рода Monochamus. В настоящее время карантинные зоны установлены в 11 районах: Боровском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Кировском, Людиновском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Перемышльском и Хвастовичском. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Ильи Кононыхина.

Олег Кугаев ИА REGNUM Жук-усач встречает новый день

Количество выдаваемых карантинных сертификатов снижается, а объём вывозимой по ним древесины растёт. Большинство лесозаготовителей нарушают действующее законодательство и не оформляют необходимые документы на лесоматериалы при вывозе из карантинных фитосанитарных зон. Как следствие — не обеспечивают надлежащее хранение подкарантинной продукции, её обеззараживание и других фитосанитарных обязательств, что способствует распространению насекомых-вредителей.

С целью стабилизации ситуации в данной сфере калужскими властями принято решение проработать вопрос об упрощении системы получения карантинных сертификатов, чтобы не пытаться осложнить жизнь лесозаготовителям, а найти возможности усовершенствовать эту систему.