Москва, 3 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В России рост стоимости коммерческой недвижимости уже замедляется — ажиотаж прошел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что в России частные инвесторы стали активно вкладываться в коммерческую недвижимость.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«По итогам 2020 года и первой половины 2021 года в российском секторе коммерческой недвижимости зафиксирован существенный спад относительно 2019 года. Рост наблюдается только в двух сегментах — это стрит-ретейл и преимущественно топовые объекты складской недвижимости. Стрит-ретейл — это простой вход на рынок для непрофессиональных инвесторов, вариант защитного актива, а драйверами роста спроса на склады различных форматов выступила продуктовая розница и компании, торгующие через интернет», — сказала Школьная.

Как пояснила экономист, всплеск интереса к коммерческой недвижимости продлится недолго.

«Рынку очень повезет, если уровень инвестиций по итогам 2021 года будет сопоставим с результатами 2020 года, — сказала Школьная. — Рост стоимости уже замедляется, ажиотаж прошел. В течение ближайших шести месяцев мы ожидаем выравнивание баланса между спросом и предложением. В отдельных локациях и по отдельным объектам рост цен вполне возможен, в наиболее перегретых сегментах мы будем наблюдать коррекцию. При отсутствии внутренних и внешних дополнительных шоков для экономики слишком резких колебаний цен не ожидается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ понизится реальная стоимость квадратного метра жилья.