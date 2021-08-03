Москва, 3 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В настоящее время более 60% сотрудников российской компании РЖД прошли вакцинацию от COVID-19 первым компонентом препарата. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба компании.

Вакцинация

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«В ОАО «РЖД» на 30 июля привили первым из двух компонентов вакцины от ковида «Спутник V» почти 500 000 работников компании, что составляет более 60% от общего штата холдинга», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что на данный момент оба компонента вакцины от нового заболевания получили 385,8 тыс. сотрудников РЖД, что составляет почти 47% от их общей численности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ярославле прививку от коронавируса сделали уже 55% сотрудников муниципальной системы образования.