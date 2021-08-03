Москва, 3 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Сохранить здоровье и не подхватить простуду после того, как человек промок под дождём, помогут несколько советов. Так, прежде всего нужно постараться как можно быстрее согреться. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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«Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб», — советует эксперт.

В беседе с РИА Новости Тяжельников напомнил об опасности промокшим заходить в холодное помещение или в метро, потому что мокрая одежда усиливает риск переохлаждения. Также, по его словам, переохлаждение ног часто ведёт к множеству заболеваний, поэтому необходимо носить обувь по погоде, не допуская промокания.

«Если по дороге есть аптека, то можно забежать и купить согревающую мазь, которой затем в офисе натереть промокшие ноги, — рассказывает специалист. — Если успели промёрзнуть, то нужно больше двигаться. При движении организм вырабатывает тепло и согревается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков дал советы, как не заболеть коронавирусом между первой и второй прививкой. По его словам, важно в это время соблюдать все противоэпидемические меры. Кроме того, в первые несколько дней после вакцинации не рекомендуется подвергать организм чрезмерным нагрузкам.