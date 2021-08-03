Вашингтон, 3 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Власти США ожидают, что глава МИД КНДР Ли Сон Гвон будет участвовать в региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но госсекретарь Энтони Блинкен не собирается напрямую контактировать с ним и обсуждать какие-либо вопросы. Об этом представитель Госдепа высокого ранга заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«С технической точки зрения у госсекретаря нет планов взаимодействовать с ним по каким-то конкретным вопросам», — сказал высокопоставленный американский дипломат.

Он отметил, что Ли Сон Гвон прежде участвовал в региональном форуме АСЕАН и, вероятно, сделает это снова. Блинкен примет участие в виртуальных министерских встречах, связанных с этим межгосударственным объединением.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа состоится ряд мероприятий в рамках АСЕАН. Одним из участников будет министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён.

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