Барнаул, 3 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Алтайском крае подтверждено 277 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в краевом правительстве.

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С начала пандемии в регионе выявили 62 916 носителей коронавируса. В списке выздоровевших — 49 272 фамилии.

Жертвами COVID-19 в Алтайском крае стали уже 4022 человека, в том числе зарегистрировано 2990 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции, 1032 — от иных причин. За прошедшие сутки в регионе умерли 24 пациента с коронавирусом (20 человек — от COVID-19, четверо — от иных причин).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Алтайском крае выявили 274 носителя коронавируса, выздоровели 73 человека, скончались 17 ковид-пациентов.