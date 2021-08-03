Москва, 3 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Министерство труда и социального развития России сократило перечень запрещенных для женщин профессий, пересмотрев список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Соответствующий приказ главы ведомства Антона Котякова зарегистрировал Минюст.

Женский труд. «А ну-ка, взяли!..». Плакат

Ранее в списке запрещенных для женщин профессий насчитывалось порядка 400 позиций, теперь он уменьшен до 100. С 1 января 2022 года перечень скорректируют повторно, подчеркивается в утвержденном приказе.

Так, сейчас женщины смогут работать авиамеханиками, техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию. Кроме того, из перечня запрещенных профессий также исключили инженера, специализирующегося на техобслуживании самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что в настоящее время женщинам в России по-прежнему запрещено принимать участие в тушении пожаров.

По его словам, постановлением правительства запрещено использовать женский труд в опасных профессиях, и профессия пожарного относится к этому числу. Постановление звучит так: «Запрещено использовать женский труд непосредственно при тушении пожаров», напомнил он.