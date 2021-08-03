Нью-Дели, 3 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали сейсмологи в районе Андаманских и Никобарских островов в северо-восточной части Индийского океана. Об этом 3 августа сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 343 км в юго-восточном направлении от города Порт-Блэр. Очаг землетрясения находился на глубине 30 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи побережья Индонезии утром 3 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8.