Ростов-на-Дону, 3 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул пост главного наставника футбольного клуба «Ростов». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ростовской команды.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех ‑ и для ФК «Ростов», и для сборной России», — приводит пресс-служба слова специалиста.

Также Карпин добавил, что ему хватило недели на то, чтобы понять, какую серьезную ношу и ответственность он взял на себя, став главным тренером российской футбольной сборной.

«Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — уточнил он.

Кроме этого, специалист выразил благодарность болельщикам «Ростова», а также руководству, игрокам и всем сотрудникам клуба за его поддержку в течение многих лет и добавил, что он уверен в том, что такое решение будет самым лучшим и для ростовской команды, и для сборной России по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что Российский футбольный союз назначил Валерия Карпина новым главным тренером российской национальной сборной.