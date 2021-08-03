Симферополь, , 10:25 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил исполняющего обязанности министра топлива и энергетики. Соответствующий указ главы региона от 3 августа опубликован на сайте правительства Крыма.

Лето в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым Петрова Олега Алексеевича», — говорится в документе.

Как напоминает ИА, 30 июля Аксёнов своим указом отправил с поста министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова, который занимал должность с декабря 2019 года.