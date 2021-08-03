Москва, 3 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Бахчевой сезон начался в Москве 3 августа, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арбузы и дыни на прилавке

Бахчевые развалы в столице открываются традиционно на следующий день после празднования Дня ВДВ. В 2021 году открылись 250 торговых точек, которые, согласно утверждённым правилам, имеют единый вид, оборудованы стендами с режимом работы и ценниками.

Отмечается, что чаще всего арбузы и дыни привозят в Москву из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Все партии продукции исследуются на допустимые значения микроэлементов.