Канберра, 3 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 2 августа правительство Австралии опубликовало данные по реализации операции «Щит», целью которой является массовая вакцинация от COVID-19. В обнародованной статистике видно, в каких регионах страны наблюдается самый низкий уровень вакцинации. Об этом 3 августа сообщил новостной портал News.com.au.

Вакцинация

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Так, согласно данным, по состоянию на 2 августа 41,40% населения Австралии (8 537 516 человек) получили первый компонент вакцины. Полностью привитыми считаются лишь 19,70% (4 061 924 человека).

Аутбек (пустынные территории) в Западной Австралии занял первое место по наименьшему количеству людей старше 15 лет, получивших хотя бы одну дозу вакцины, — 18,2%. За ним следует аутбэк Квинсленда — 26,3%.

Районами Нового Южного Уэльса с наихудшими показателями стали юго-запад (33,1%) и внутренний западный регион (33,5%).