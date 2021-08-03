Ярославль, 3 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Актёрский квартал в Ярославле получил статус достопримечательного места. Приказ об этом подписала и.о. директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Актерский квартал

Новая достопримечательность получила название «Ансамбль жилых домов. 1948 — 1950-е». В состав объекта культурного наследия вошли дома по улице Чайковского №№ 10, 12, 14, 16, 10а, 12а, 14а, по улице Салтыкова-Щедрина — №№ 13 и 15.

Взять дома под охрану власти решили после попытки сноса владельцем одного из домов. Сейчас работы остановлены, ситуацию держит на контроле лично губернатор Дмитрий Миронов.

Новый статус означает, что снести дом теперь нельзя, а все работы по реконструкции возможны только с соблюдением законодательства об охране памятников. Теперь департаменту предстоит провести историко-культурную экспертизу и включить квартал в реестр объектов культурного наследия.