Симферополь, 3 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Ещё один крупный финансовый иск получил через арбитраж Крыма старейший судостроительный завод Ленинградской области — «Пелла». АО «Судостроительный завод «Море» обратилось с претензиями на сумму почти 25 млн рублей, но этот иск пока судом к производству не принят. Предыдущее заявление на ту же сумму было возвращено судом в связи с неуплатой госпошлины и отказом в отсрочке, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от завода «Море» подан 2 августа 2021 года. Сумма претензий, как и месяц назад, составляет 24 879 943,75 рубля. Детали пока не известны.

Напомним, в июле 2021 года машзавод «Арсенал» из Санкт-Петербурга обратился с банкротным иском к «Пелле», предъявив претензии на сумму 223,4 млн рублей. Заявление истца суд оставил без движения до 23 августа в связи с рядом недочётов.