Подгорица, 3 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Задолженность на душу населения Черногории на конец 2020 года составила 2241 евро, что на 2,7 процента больше, чем на конец 2019 года, сообщает Центральный банк (CBCG).

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По состоянию на 31 декабря 2020 года население задолжало банкам 1,39 млрд евро по кредитам.

«Задолженность этого сектора по кредитам увеличилась на 36,4 миллиона евро или 2,7 процента по сравнению с концом 2019 года. Кредиты в этом секторе росли в среднем на 0,2 процента в месяц в прошлом году, тогда как в 2019 году они росли на 0,7 процента», — говорится в отчете о денежно-кредитной политике за прошлый год, который недавно был опубликован ЦБ.