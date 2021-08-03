Южно-Сахалинск, 3 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске практически в руках женщины взорвался нарезной батон, изготовленный на местном хлебокомбинате.

Взрыв петарды

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Как рассказала пострадавшая astv.ru, она планировала приготовить из остатков батона гренки ребёнку на завтрак и когда начала его резать — в хлебе что-то взорвалось.

На хлебокомбинате очень удивились происшествию с батоном и уверили, что ничего в хлебе взорваться не может, так как он выпекается при температуре 220 градусов и любые взрывчатые вещества сразу бы выдали себя.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Чехове на празднике в честь Дня Воздушно-десантных войск произошёл взрыв, двое военных пострадали. Об этом 2 августа напсиал телеграм-канал Mash.