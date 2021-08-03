Уфа, 3 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. 259 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 49 028 случаев заражения этой инфекцией. При этом 45 009 человек справились с вирусом, в том числе 90 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть восьми пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции поставили 951 352 человека, а завершили вакцинацию 704 182 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 августа в республике за сутки выявили 260 новых носителей коронавируса.