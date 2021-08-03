Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Комплексы фотовидеофиксации Санкт-Петербурга в июле зафиксировали на дорогах города более 1 млн превышений скорости. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорость

Всего в июле комплексы фотовидеофиксации, установленные на дорогах города, зафиксировали 1,2 млн нарушений ПДД, причем 98% из них — превышение скоростного режима. Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тыс.) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тыс.).

«Всего же с начала этого года дорожные комплексы зафиксировали уже более трех миллионов нарушений правил дорожного движения», — уточнили в комитете.

В июле, напомним, к уже работающим 170 стационарным комплексам фиксации нарушений ПДД добавилось 220 новых комплексов контроля скорости. Таким образом, количество стационарных фоторадарных комплексов в Петербурге увеличилось более чем в два раза.