Кемерово, 3 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня днём, 3 августа, местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, при грозах усиление ветра с порывами до 13−18 м/с. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

(сс) Freedom II Andres Ливень

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Жителей региона просят соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

«При сильном дожде, грозе, выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте. Отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы во время грозы», — подчеркнули в ведомстве.