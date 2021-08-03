Москва, 3 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Если американские законодатели затянут борьбу вокруг потолка госдолга, то правительство США рискует потерять свой идеальный кредитный рейтинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал ситуацию, которая сложилась в США в связи с достижением потолка государственного долга.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

«Конгресс США обладает исключительным правом устанавливать потолок, в пределах которого правительство может занимать деньги (продавая на рынке облигации), чтобы оплачивать текущие обязательства государства, срок погашения которых уже наступил. До сих пор ещё ни разу в истории США правительство не объявляло дефолт по долговым обязательствам. Но при каждом президенте возникает один и тот же политический кризис: конгресс отказывается вовремя повысить лимит госдолга, требуя от президента тех или иных уступок. То есть, это вопрос межпартийной борьбы, — казал Станкевич. — За годы правления республиканца Дональда Трампа ещё до пандемии было накоплено расходных обязательств правительства на сумму около 5 трлн долларов».

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена, как заметил Станкевич, столкнувшись с пандемией, добавила ещё как минимум 3 триллиона долларов дополнительных расходов, включая 1 трлн на модернизацию критической инфраструктуры страны.

«Республиканцы в конгрессе выдвинули список требований к правительству по программам расходов и отказываются голосовать за повышение потолка госдолга, пока им не пойдут навстречу, — пояснил политолог. — Срок для повышения лимита госдолга прошел 2 августа. После этого времени Минфин США вводит «чрезвычайный режим» жёсткой экономии расходов — оплачиваются только самые срочные счета из оперативных резервов правительства, которых хватит примерно до октября. До этого времени республиканцы и демократы в Конгрессе должны прийти к согласию и открыть возможность для дальнейших заимствований правительства».

В этой ситуации, как полагает эксперт, нет ничего катастрофического, но одно обстоятельство может принести серьёзный ущерб.

«Если законодатели затянут борьбу, слишком близко подойдя к исчерпанию резервов, то правительство США рискует потерять свой идеальный кредитный рейтинг. Тогда заимствования станут существенно дороже. Цена вопроса — сотни миллиардов долларов», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские власти задействовали «чрезвычайные меры» из-за достижения потолка госдолга.