Редмонд, США, 3 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Студия 343 Industries надеется провести ещё один массовый онлайн-тест Halo Infinite перед релизом игры. Об этом 2 августа на своей twitter-странице сообщил глава сообщества Halo Брайан Джаррард.

343 Industries Halo Infinite

Он написал, что в в рамках нового тестирования разработчики планируют проверить работу PvP-режимов и в целом режима мультиплеера. Отметим, что Джаррард дал понять, что пока 343 Industries не может сказать ничего конкретного о том, когда пройдут эти тесты.

https://twitter.com/ske7ch/status/1422266746233245696

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мексиканская twitter-страница Xbox, возможно, раскрыла информацию о месяце релиза Halo Infinite. Администрация аккаунта дала понять, что игра может выйти в ноябре 2021 года. До этого несколько инсайдеров также сообщили, что релиз Halo Infinite может состояться в ноябре.