Канберра, 3 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Очное обучение в самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс для учеников выпускных (12) классов возобновится через две недели, о чем ранее заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян. Однако в Федерации учителей Нового Южного Уэльса считают, что в настоящее время ситуация с коронавирусом не позволяет вернуться ученикам за парты так скоро. Об этом 3 августа сообщил телеканал Nine News.

Парты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

На прошлой неделе правительство Бережиклян представило план, согласно которому десятки тысяч учеников 12-го класса вернутся в школы, пройдя вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer или в случае необходимости пройдя экспресс-тесты на антитела.

Однако глава Федерации учителей Нового Южного Уэльса Анджело Гавриелатос выразил обеспокоенность по поводу того, что этот шаг поставит под угрозу безопасность учащихся и учителей.

«Это очень, очень трудные и тревожные времена, и мы определенно считаем, что заявление, сделанное премьер-министром на прошлой неделе, было преждевременным, особенно если учесть количество заражений — более 200 случаев каждый день в течение последних трех дней», — заявил Гавриелатос в эфире телеканала.