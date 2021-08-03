Калуга, 3 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число пяти регионов Российской Федерации, которые принимают участие в мероприятиях по внедрению государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы, а работодателям — работников, назначения и выплаты пособия по безработице на единой цифровой платформе «Работа в России». Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

С 1 августа 2021 года в регионе стартовала промышленная эксплуатация единой цифровой платформы. В настоящее время к пилотной апробации подключаются все центры занятости населения области, которые модернизируются в рамках национального проекта «Демография». В соответствии с изменениями в законодательстве центры занятости будут оказывать услуги в электронном виде на постоянной основе. Законом о занятости закреплен статус портала «Работа в России» как единой цифровой платформы в сфере занятости, которая станет основным каналом предоставления вакансий работодателями. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям — работников.

Новый цифровой портал занятости — это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу — людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста. Благодаря изменениям в законе о занятости и внедрению единой цифровой платформы «Работа в России» на законодательном уровне, все центры занятости населения Калужской области смогут качественно и эффективно взаимодействовать с гражданами и работодателями, а также другими участниками рынка труда на основе принципов проактивности и клиентоориентированности, развития инфраструктуры занятости, организационных и технологических инноваций.