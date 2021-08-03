Тирасполь, 3 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В ходе 163 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 959 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 302 человека, в том числе 18 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1247 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 200 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 35 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 82 человека.

Стоит отметить, что, согласно данным МВД ПМР, в республике в течение июля был зафиксирован рост темпов распространения коронавируса. Если в июне в сутки в среднем выявляли 22 случая заражения в сутки, то в июле этот показатель вырос до 33.