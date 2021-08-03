Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 3 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В результате аварии на химзаводе в Ростовской области выживших нет. Скончался седьмой пострадавший при взрыве на комбинате «Каменский».

Губернатор Ярославской области выразил соболезнование семье погибшего

Напомним, что авария на комбинате «Каменский» случилась вечером 29 июля. Пострадали семь человек, находившиеся в одном из цехов. Две женщины и пятеро мужчин получили сильнейшие ожоги.

Комбинат «Каменский» занимается выпуском"важнейшей химической продукции для решения задач государственной важности, укрепляя обороноспособность страны».