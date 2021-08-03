Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Власти американского штата Нью-Йорк рассчитывают до конца августа завершить расследование в отношении губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эндрю Куомо (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

Собеседники издания рассказали, что 17 июля губернатор на протяжении почти 11 часов общался со следователями. Это Джун Ким, работавший в прокуратуре южного округа штата, и специалист по трудовому праву Анна Кларк. Следователей наняла генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Куомо отметил, что сомневается в непредвзятости Кима — бывшего сотрудника прокуратуры.

В последние две недели следователи беседовали и с двумя женщинами, которые, как сообщало ИА REGNUM, пожаловались на приставания Куомо. Расследование «перешло в заключительную стадию», уже в августе Джеймс может представить доклад о нём законодателям штата.

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