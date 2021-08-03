Канберра, 3 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ключевая ставка в Австралии останется без изменений, на исторически низком уровне 0,10%. Такое решение 3 августа принял Резервный банк Австралии, передает телеканал Nine News.

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Регулятор предпочел сохранить процентную ставку на текущем уровне, поскольку страна борется с экономическими последствиями расширенных ковид-локдаунов сразу в нескольких штатах.

В то же время отмечается, что решение сохранить ставку было принято в то время, когда рынок недвижимости страны продолжает неожиданно восстанавливаться — настолько, что в некоторых регионах Австралии цены на жилье растут самыми быстрыми темпами за 33 года.

«Рынки жилья продолжают укрепляться, при этом цены растут на всех основных рынках. Рост жилищного кредитования ускорился благодаря высокому спросу со стороны владельцев, в том числе покупателей, приобретающих свое первое домовладение», — отметил председатель Резервного банка Австралии Филип Лоу.