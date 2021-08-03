Подгорица, 3 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Черногорию прибыла партия вакцины Pfizer. Всего правительство заказало 150 тысяч доз вакцины. С 4 августа она будет доступна в пунктах вакцинации в Бело-Поле, Беране, Никшиче, Плевле, Херцег-Нови, Которе, Баре и Подгорице.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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В остальных муниципалитетах начнется инструктаж медперсонала и вскоре вакцина будет доступна по всей стране.

Напомним, что массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая 2021 года. В основном людей прививали препаратами Astro Zeneca и Sinopharm.