Уфа, 3 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Количество занятых в малом бизнесе до 2024 года должно увеличиться до 537 тысяч человек в Башкирии. Об этом 2 августа сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на заседания республиканского правительства.

Cbr.ru/kaluga Кредитование малого и среднего бизнеса

Назаров отметил, что в текущем году Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по привлечению средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

«В Башкортостане создана необходимая инфраструктура поддержки малого бизнеса: Региональная гарантийная организация, Башкирская микрокредитная организация, Региональная лизинговая компания, Центр поддержки экспорта, Центр сельхозконсультирования и ряд других организаций. Особую роль играет центр «Мой бизнес». До 2024 года мы должны открыть такие центры во всех городах республики, а число занятых в малом бизнесе должно увеличиться до 537 тысяч человек», — приводит пресс-служба правительства его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут внести изменения в закон «О туристской деятельности».