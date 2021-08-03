Екатеринбург, 3 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

«Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича об условно-досрочном освобождении удовлетворить», — огласил решение судья.

Мужчина будет освобождён досрочно, если прокуратура не обжалует это решение. Ему оставалось провести за решеткой два с половиной года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лошагин был осуждён за убийство своей супруги Юлии Прокопьевой. Изначально суд его оправдал, но при повторном рассмотрении дела 24 июня 2015 года прозвучал обвинительный приговор. Суд установил, что 23 августа 2013 года после вечеринки Лошагин убил свою супругу и затем вывез тело жены за город и попытался сжечь.

В результате фотограф был отправлен в колонию на девять лет и десять месяцев. Позднее областной суд незначительно снизил срок наказания.