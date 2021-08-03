Симферополь, 3 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате автоаварии в Сакском районе Крыма вечером 2 августа. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 августа около 15:35 на трассе Славянское — Евпатория. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ 21 099 при осуществлении обгона совершила столкновение с автомобилем Renault.

В результате аварии пострадали пять человек — водитель и трое пассажиров, в том числе двое детей, находившихся в ВАЗе, а также водитель иномарки, сообщил «Крыминформ». Все они госпитализированы.

31 июля также в Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП — водитель Lexus LX 570 при движении по правой обочине автодороги Симферополь-Евпатория, допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry — женщина и 11-летний мальчик, женщина позже скончалась в реанимационном отделении.