Оренбург, 3 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Оренбургской области отказала в регистрации областного списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии «Новые люди» на выборах в Законодательное собрание седьмого созыва. Об этом облизбирком сообщил на своем сайте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

Реготделение партии должно было собрать в свою поддержку 7695 подписей избирателей. В избирком представили листы с 8376 подписями. «Изучив их, рабочая группа признала 732 подписи не отвечающими требованиям законодательства», — сказали в Избирательной комиссии.

Недостоверными и недействительными призвано 8,7% от общего количества подписей. Недостоверность части подписей подтвердила почерковедческая экспертиза. Стоит отметить, что основанием для отказа является выявление 5% и более таких подписей.

Напомним, 17−19 сентябре 2021 года пройдёт выборы в Заксобрание Оренбургской области седьмого созыва. Согласно информации, опубликованной на портале izbirkom.ru, желание участвовать в выборах изъявили семь партий (КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, Российский общенародный союз, «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Ранее скандал разгорелся вокруг партсписков реготделения Российского общенародного союза. Избирком отказал в регистрации списка кандидатов, партия обжаловала постановления облизбиркома и выиграла судебную тяжбу в областном суде. В избирательной комиссии намерены обжаловать судебный вердикт.