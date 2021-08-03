Канберра, 3 августа, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня, 3 августа, в ходе пресс-конференции представил модель Института Доэрти, которая объясняет установленные правительством целевые показатели по вакцинации в стране для снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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Подробные детали четырехступенчатого плана, который полностью зависит от охвата населения вакцинацией от COVID-19, объяснила профессор Джоди Маквернон.

«На уровне 50% и 60% [привитых] мы ожидаем быстрорастущие вспышки [коронавируса], которые будет трудно контролировать и которые потребуют введения строгих социальных мер … По мере того, как мы достигнем 70% и 80%, мы полагаем, что потребность в длительных и жестких мерах во всех штатах или на территориях будет существенно снижена», — рассказала Маквернор.

«Речь идет о выдуманном сценарии, который мы смоделировали. Мы предполагаем, что некоторые модели ошибочны, но некоторые — полезны», — подчеркнула профессор.