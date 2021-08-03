Киев, 3 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В одном из киевских парков обнаружили мёртвое тело пропавшего 2 августа главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба киевского управления Национальной украинской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

«Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия. Полиция начала уголовное производство по статье «Умышленное убийство» и будет проверять все версии», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в полиции не исключили варианта того, что произошедшее с главой «Белорусского дома на Украине» может оказаться убийством, которое замаскировано под суицид.

Также указывается, что украинские правоохранители намерены установить точную картину происшествия путем допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения, а также проведения экспертиз и следственных экспериментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что в Калужской области перед судом предстанет житель Обнинска, обвиняемый в причинении смерти своей сожительнице.