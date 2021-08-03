Ярославль, 3 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ярославле подрядчик планирует завершить все работы на проспекте Машиностроителей к 20-му августа. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил директор муниципального казённого учреждения «Агентство по муниципальному заказу» Глеб Масленцев.

City-yaroslavl.ru Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле

«С сегодняшнего дня они (ЕКС — ИА REGNUM) приступают к верхнему слою. Мы вчера в обед встречались с подрядчиком, они ещё раз заявили, что у них есть все силы и средства для того, чтобы всё-таки всё завершить к 20 августа данный объект», — рассказал чиновник.

Подтвердил информацию и представитель АО «Группа компаний ЕКС» Алексей Самарин, присутствовавший на совещании.

«В данный момент мы работаем с верхним слоем, с устройством бордюра. На этой неделе мы заканчиваем основные виды работ — это верхний слой, устройство тротуаров, устройство бортового камня. И на следующей неделе мы переходим к таким работам как установка дорожных знаков, нанесение разметки. То есть основные виды работ будут закончены на это неделе, дальше переходим постепенно к благоустройству. Постараемся до 15 августа закончить все работы, а так срок берём до 20 числа», — пояснил Алексей Самарин.

Проспект Машиностроителей в Ярославле ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».