Екатеринбург, 3 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство супруги фотограф Дмитрий Лошагин может выйти из колонии условно досрочно. Такое решение вынес Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Судья удовлетворил соответствующее ходатайство заключённого. У прокуратуры есть десять дней на то, чтобы обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чкаловский суд уже заменил фотографу неотбытую часть наказания более мягким видом. Однако Свердловский облсуд отменил этот вердикт. Напомним, Юлия Прокопьева была убита в августе 2013 года. Лошагина изначально оправдали, но затем при повторном рассмотрении дела признали виновным и отправили в колонию.