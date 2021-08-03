Кызыл, 3 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидером по приросту стал город Кызыл, где выявлено 70 новых носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак, а также 13 районов. Общее число выявленных случаев с начала года достигло 7 178.

«Из 159 заболевших 10 детей, 102 больным от 18 до 49 лет, 34 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 13 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано также семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 62 человека.